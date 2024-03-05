В Крыму заметили более ста розовых фламинго

Эксперт назвал перелетную стаю птиц самой крупной.

«Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью северо-казахстанской популяции», — подчеркнул Сикорский.

По его словам, уже более недели фламинго кочуют к западу вдоль Азовского побережья в поисках корма. Сикорский допустил, что далее птицы полетят через Тузловские лиманы и могут остановиться там для гнездования.

Между тем в Москву начали возвращаться перелетные птицы, в столице были замечены чайки и грачи.

