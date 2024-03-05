В Крыму заметили более ста розовых фламинго
Крупная стая розовых фламинго временно обосновалась в Крыму на побережье Азовского моря. Об этом сообщил глава регионального отделения Союза охраны птиц Игорь Сикорский в беседе с РИА Новости.
Эксперт назвал перелетную стаю птиц самой крупной.
«Их численность превышает сто особей. Птицы могут быть частью северо-казахстанской популяции», — подчеркнул Сикорский.
По его словам, уже более недели фламинго кочуют к западу вдоль Азовского побережья в поисках корма. Сикорский допустил, что далее птицы полетят через Тузловские лиманы и могут остановиться там для гнездования.
Между тем в Москву начали возвращаться перелетные птицы, в столице были замечены чайки и грачи.
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