Орнитолог Сорокин: Грачи из Москвы на время улетели в потеплевший Орел

Александр Сорокин в разговоре с НСН развеял миф о том, что грачи мигрируют из страны в холодное время года, они кочуют в более южные города России.

Самыми популярными птицами в Москве считаются воробьи и сизые голуби, самыми редкими - соколы-сапсаны. Об этом в разговоре с НСН заявил орнитолог Александр Сорокин.

В Москву стали возвращаться перелетные птицы – чайки и грачи

Ранее специалисты заявили о возвращении в столицу перелетных птиц - они заметили чаек и грачей, однако сегодня эту миграцию массовой назвать нельзя, отметили эксперты.

«Потеплело. Грачи не мигрируют, они кочуют. Похолодало – они отлетели чуть южнее в район Тулы, Орла, Курска. Потеплело – могут продвинуться на север. Тут были потепления – грачи появились, после похолодания опять исчезли. Это нормальное дело, такое каждый год бывает. То же самое и с чайками. В основном сейчас кормятся на свалках, мусорных полигонах. Если есть вода, то могут держаться на открытых водоемах – вода на Москва-реке не везде замерзла. Больше всего в Москве воробьев и сизых голубей, большой синицы. А из редких – есть у нас несколько пар соколов-сапсанов, которые на высотках гнездятся - МГУ, Котельнической набережной. Это полноценная Красная книга, они наиболее редкие у нас», - сказал Сорокин.

Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин заявил, что городских птиц нельзя кормить испорченным хлебом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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