Орнитолог Сорокин: Грачи из Москвы на время улетели в потеплевший Орел
Александр Сорокин в разговоре с НСН развеял миф о том, что грачи мигрируют из страны в холодное время года, они кочуют в более южные города России.
Самыми популярными птицами в Москве считаются воробьи и сизые голуби, самыми редкими - соколы-сапсаны. Об этом в разговоре с НСН заявил орнитолог Александр Сорокин.
Ранее специалисты заявили о возвращении в столицу перелетных птиц - они заметили чаек и грачей, однако сегодня эту миграцию массовой назвать нельзя, отметили эксперты.
«Потеплело. Грачи не мигрируют, они кочуют. Похолодало – они отлетели чуть южнее в район Тулы, Орла, Курска. Потеплело – могут продвинуться на север. Тут были потепления – грачи появились, после похолодания опять исчезли. Это нормальное дело, такое каждый год бывает. То же самое и с чайками. В основном сейчас кормятся на свалках, мусорных полигонах. Если есть вода, то могут держаться на открытых водоемах – вода на Москва-реке не везде замерзла. Больше всего в Москве воробьев и сизых голубей, большой синицы. А из редких – есть у нас несколько пар соколов-сапсанов, которые на высотках гнездятся - МГУ, Котельнической набережной. Это полноценная Красная книга, они наиболее редкие у нас», - сказал Сорокин.
Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин заявил, что городских птиц нельзя кормить испорченным хлебом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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