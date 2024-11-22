В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя
В Самарской губернской думе обсуждался вопрос о введение в регионе, по примеру Вологодской области, определенных периодов времени, когда может вестись торговля спиртным, сообщает Telegram-канал «Самара с огоньком».
Один из депутатов предложил ввести запрет на продажу алкогольных напитков с 8:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00. Кроме того, действие запрета, предлагается распространить и на выходные, нерабочие и праздничные дни.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru