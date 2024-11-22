Блогера Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Столичный Тверской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера и комика Данилу Поперечного (признан в России иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Поперечный не явился на заседание, в суд пришел его представитель. Инстанция признала блогера виновным в правонарушении.
«Назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — постановил суд.
По данным правоохранителей, Поперечный разместил в соцсети тематический пост, направленный на негативное отношение о проведении специальной военной операции на Украине.
Ранее Тверской суд оштрафовал рэпера Noize MC (Ивана Алексеева, внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) по делу о дискредитации армии России.
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