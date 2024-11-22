СМИ: В Барвихе ранили ножом хоккеиста, который заступился за девушку

Несколько уроженцев Азербайджана напали с ножом на хоккеиста, который заступился за девушку в Барвихе, сообщил Telegram-канал 360.ru.

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По данным Telegram-канала, группа мужчин вела себя шумно, в связи с чем местная жительница сделала им замечание. После этого на нее посыпались оскорбления. В этот момент за нее заступился хоккеист Денис.

В ходе конфликта один из мужчин нанес ему ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее бойцы Росгвардии задержали в Ленинградской области 17-летнего юношу, который угрожал ножом мужчине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДракаПроисшествие

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