СМИ: В США и Европе думают о возвращении Украине ядерного оружия
Ряд американских и европейских чиновников предложили вариант возвращения Украине ядерного оружия. Об этом пишет New York Times.
По данным газеты, должностные лица в США и Европе обсуждают как возможную гарантию безопасности для Киева сдерживание в виде запасов конвенционального оружия на украинской территории.
«Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения [президентом США Джо] Байденом Украине ядерного оружия», — отмечает издание, напоминая, что такое вооружение изъяли у Киева после распада СССР.
В то же время New York Times называет подобный шаг сложным, по данным газеты, он может грозить серьезными последствиями.
Ранее СМИ сообщили, что избранный президент США Дональд Трамп якобы может тайно передать Киеву ядерное оружие, если Украина откажется от вступления в НАТО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогера Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
- СМИ: В Барвихе ранили ножом хоккеиста, который заступился за девушку
- Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
- СМИ: В США и Европе думают о возвращении Украине ядерного оружия
- Замглавы Минстроя Стасишин: Рост цен на новостройки в России прекращается
- В Киеве демонтируют памятник писателю Николаю Островскому
- Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»
- В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя
- Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря
- Стоимость золота на бирже поднялась выше $2700 впервые с 8 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru