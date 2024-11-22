СМИ: В США и Европе думают о возвращении Украине ядерного оружия

Ряд американских и европейских чиновников предложили вариант возвращения Украине ядерного оружия. Об этом пишет New York Times.

По данным газеты, должностные лица в США и Европе обсуждают как возможную гарантию безопасности для Киева сдерживание в виде запасов конвенционального оружия на украинской территории.

«Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения [президентом США Джо] Байденом Украине ядерного оружия», — отмечает издание, напоминая, что такое вооружение изъяли у Киева после распада СССР.

В то же время New York Times называет подобный шаг сложным, по данным газеты, он может грозить серьезными последствиями.

Ранее СМИ сообщили, что избранный президент США Дональд Трамп якобы может тайно передать Киеву ядерное оружие, если Украина откажется от вступления в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
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