Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex превысил 103 рубля впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные международного финансового рынка Forex «БКС экспресс».
Согласно данным на 11:06 мск, доллар рос на 1,9% - до 103,225 рубля. К 11:21 мск доллар ускорил рост и дошел до отметки в 103,246 рубля (+1,92%).
{{related_post_DjQ6QAd54D}}
В свою очередь евро сегодня торгуется выше 108 рублей.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН заявил, что в Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогера Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
- СМИ: В Барвихе ранили ножом хоккеиста, который заступился за девушку
- Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
- СМИ: В США и Европе думают о возвращении Украине ядерного оружия
- Замглавы Минстроя Стасишин: Рост цен на новостройки в России прекращается
- В Киеве демонтируют памятник писателю Николаю Островскому
- Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»
- В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя
- Новая книга Сапковского по «Ведьмаку» выйдет 1 декабря
- Стоимость золота на бирже поднялась выше $2700 впервые с 8 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru