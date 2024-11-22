Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex превысил 103 рубля впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные международного финансового рынка Forex «БКС экспресс».

Согласно данным на 11:06 мск, доллар рос на 1,9% - до 103,225 рубля. К 11:21 мск доллар ускорил рост и дошел до отметки в 103,246 рубля (+1,92%).

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В свою очередь евро сегодня торгуется выше 108 рублей.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН заявил, что в Европе больше не приветствуют бумажную валюту, а доллары старого образца могут вызвать проблемы в банках и у инкассации, так как при проверке на подлинность специальная аппаратура может их просто не распознать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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