В Киеве демонтируют памятник писателю Николаю Островскому
Городской совет Киева принял решение демонтировать 27 памятников и других символов, связанных с историей СССР и России, в том числе монумент писателю Николаю Островскому и монограмму вензеля императора Александра III. Об этом говорится в сообщении горсовета.
Как отметили киевские власти, они определили еще 47 объектов и элементов отделки, которые отражают «советские и российские исторические и пропагандистские нарративы» и подлежат полному или частичному демонтажу. В планах горсовета полностью снести 27 символов, в том числе памятник Островскому во дворе одной из школ, мемориальный камень «Комсомольская аллея», постаменты ранее демонтированных памятников Владимиру Ленину.
При этом в Киеве намерены провести частичный демонтаж 20 объектов, среди них монументы ученому Борису Патону, художнику Илье Репину и монограмма вензеля Александра III на въездных воротах Александровской (Свято-Михайловской) больницы.
Ранее в Белгороде-Днестровском Одесской области снесли памятник разведчице, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
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