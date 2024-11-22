Осужденная по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» попросила об освобождении
Адвокаты, осужденной по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, бывшей руководительницы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой подали прошение в суд о её досрочном освобождении в виду болезни, сообщают «Известия».
Приговором суда ей определено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Кроме того, Комкова обязана выплатить штраф в размере 80 млн рублей. Наказание она отбывает в исправительной колонии в Новосибирской области.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об немедленном освобождении тяжелобольных осужденных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru