Осужденная по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» попросила об освобождении

Адвокаты, осужденной по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, бывшей руководительницы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой подали прошение в суд о её досрочном освобождении в виду болезни, сообщают «Известия».

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Приговором суда ей определено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Кроме того, Комкова обязана выплатить штраф в размере 80 млн рублей. Наказание она отбывает в исправительной колонии в Новосибирской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об немедленном освобождении тяжелобольных осужденных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Данил Айкин
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