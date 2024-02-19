В Москву стали возвращаться перелетные птицы – чайки и грачи

Перелетные птицы начали возвращаться в Москву. В городе были замечены чайки и грачи, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога.

Несмотря на это, назвать миграцию массовой пока нельзя, передает РИА Новости.

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Птицы, остающиеся в Москве зимовать, прекрасно переносят холода, так как для них это привычные условия среды обитания, отметили в департаменте. Кроме того, в городе развита система подкормки зимующих птиц.

19 февраля в Москве и Московской области ожидается образование сильной гололедицы, а на следующий день вернутся морозы, сообщил Гидрометцентр.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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