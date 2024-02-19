В Москву стали возвращаться перелетные птицы – чайки и грачи

Перелетные птицы начали возвращаться в Москву. В городе были замечены чайки и грачи, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога.

Несмотря на это, назвать миграцию массовой пока нельзя, передает РИА Новости.