Стартовали съемки второго сезона «Кибердеревни»

Стартовали съемки второго сезона сай-фай комедии «Кибердеревня», рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

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Сюжет второго сезона «Кибердеревни» разворачивается спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами. Релиз запланирован в следующем году.

К своим ролям вернутся Сергей Чихачёв, Артём Семакин, Григорий Скряпкин, Ольга Жевакина, Елена Махова и другие. Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину. Режиссёром второго сезона выступит Сергей Васильев, оператором — Роман Коробко, креативными продюсерами — Дмитрий Невзоров, Алексей Фомин и Илья Шутов. Производством проекта занимаются компания «Место силы» и Плюс Студия.

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ФОТО: "Кинопоиск"
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