Замглавы Минстроя Стасишин: Рост цен на новостройки в России прекращается
Рост цен на новостройки в России прекращается, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Он отметил, что за третий квартал на первичном рынке цены увеличились на 0,4%, на вторичном – снизились на 0,8%. По словам Стасишина, с начала 2024 года новостройки подорожали на 7%, однако в реальном выражении за вычетом инфляции – на 1,2%.
«Темпы повышения цен на первичном рынке снижаются», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что за год дома в Сочи подешевели на 32%, так как спрос заметно снижался последние три года. По данным аналитиков, спрос на дома упал на 28,7% в этом году, но рынок начал охлаждаться гораздо раньше, что усиленно тянет цены вниз, передает «Радиоточка НСН».
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