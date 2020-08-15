В Крыму выявили за сутки 51 новый случай коронавируса

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», —заявил Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что на территории полуострова зафиксировали 1715 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.

«Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.

