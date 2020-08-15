В Крыму выявили за сутки 51 новый случай коронавируса
В Крыму за прошедшие сутки зафиксировали 51 случай заболевания COVID-19, сообщает RT со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», —заявил Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что на территории полуострова зафиксировали 1715 случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.
«Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru