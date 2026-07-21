В Сочи фрагменты БПЛА упали на территории храма

Обломки БПЛА рухнули на территории храма в Сочи. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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Инцидент произошел в центральном районе города, пишет RT.

«Фрагменты беспилотника упали на территории храма... На месте работают оперативные и специальные службы», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее в Ейске Краснодарского края женщина пострадала при падении обломков БПЛА, ее госпитализировали.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:СочиКраснодарский КрайБеспилотники

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