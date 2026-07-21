В Сочи фрагменты БПЛА упали на территории храма
21 июля 202611:12
Юлия Савченко
Обломки БПЛА рухнули на территории храма в Сочи. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Инцидент произошел в центральном районе города, пишет RT.
«Фрагменты беспилотника упали на территории храма... На месте работают оперативные и специальные службы», — подчеркнули в оперштабе.
Ранее в Ейске Краснодарского края женщина пострадала при падении обломков БПЛА, ее госпитализировали.
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