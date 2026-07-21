В Тюмени ликвидировали агента Киева, готовившего теракт на промпредприятии

Теракт и покушение на сотрудников правоохранительных органов предотвратили в Тюменской области. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным правоохранителей, 60-летний житель Тюмени - уроженец Украины - через мессенджер установил контакты с Киевом. По заданию украинских спецслужб мужчина готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий Уральского федерального округа, пишет RT.

Злоумышленника подозревают в подготовке к теракту, незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывных устройств, посягательстве на жизнь работников правоохранительных органов.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, при задержании подозреваемый открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия. Злоумышленник был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди правоохранителей и мирных граждан нет.

Ранее в Ставропольском крае был предотвращен теракт в отношении участника специальной военной операции.

