Россияне предпочитают в Крыму премиальный отдых

«Загрузка высокая, больше всего Южный берег Крыма, там порядка 90-95 процентов по основным объектам. Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звезд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью», - сказал Волченко.

По словам министра, возможность отдохнуть на полуострове все еще остается. Цены на размещение колеблются от высоких до весьма доступных.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции НСН развеяла слухи о стопроцентной загрузке отелей в Крыму и Краснодарском крае.

«Все наши Черноморские курорты, и Крым пользуются мегавысоким спросом сейчас. В первую очередь продается самые дорогие и самые комфортные объекты размещения. Да, они распроданы вплоть до сентября включительно, по нашим данным. Тем не менее, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Другой вопрос, какая это ценовая категория. Это средняя планка, как правило», - уточнила она.

