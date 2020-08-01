Россияне предпочитают в Крыму премиальный отдых
Крымские отели уже на 70 процентов распродали номера премиального класса. Об этом рассказал сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«Загрузка высокая, больше всего Южный берег Крыма, там порядка 90-95 процентов по основным объектам. Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звезд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью», - сказал Волченко.
По словам министра, возможность отдохнуть на полуострове все еще остается. Цены на размещение колеблются от высоких до весьма доступных.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции НСН развеяла слухи о стопроцентной загрузке отелей в Крыму и Краснодарском крае.
«Все наши Черноморские курорты, и Крым пользуются мегавысоким спросом сейчас. В первую очередь продается самые дорогие и самые комфортные объекты размещения. Да, они распроданы вплоть до сентября включительно, по нашим данным. Тем не менее, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Другой вопрос, какая это ценовая категория. Это средняя планка, как правило», - уточнила она.
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