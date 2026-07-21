Посол: На Бали привезли пробные партии российских масла и шоколада
Партии российских подсолнечного масла и шоколада были завезены на Бали, Индонезия получала от российской стороны разнообразные предложения о поставках продукции. Об этом рассказал посол РФ в республике Сергей Толченов в интервью ТАСС.
Как отметил дипломат, поставки товаров - это достаточно долгая логистическая цепочка, бизнесмены иногда «не находят взаимопонимания» на стадии договоренности с торговыми сетями. По словам Толченова, были случаи, когда индонезийские партнеры выставляли высокую цену для того, чтобы продукция «встала на полку». Как отметил посол, необходимо искать компромиссы и приемлемых партнеров.
«Если наши товары здесь появятся и будет спрос, тогда можно будет масштабировать поставки. Первые попытки были сделаны на Бали, но это отдельная история... потому что там много российских туристов и отдыхающих. Слышал, что один контейнер подсолнечного масла был туда завезен, и шоколадки завозили», - отметил дипломат.
Толченов выразил надежду, что это были пробные, а не «случайные» партии. Как отметил посол, работа ведется, деловые круги РФ не бросают свои усилия в вопросе поставок товаров, а загранучреждения в Индонезии стараются этому содействовать.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр торговли Индонезии Буди Сантосо подписали Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и республикой, напоминает Ura.ru. Документ позволит удвоить объем взаимной торговли в течение трех–пяти лет.
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