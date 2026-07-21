В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли восемь человек, 77 пострадали

Восемь человек погибли, почти 80 пострадали за последние сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

Он отметил, что противник атаковал территорию области 153 раза.

«В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок», - написал Шуваев в мессенджере «Макс».

Кроме того, врио губернатора заявил, что при атаках ВСУ получили ранения 77 человек, в том числе один несовершеннолетний. Пострадавшие зарегистрированы в столице региона, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Шебекинском округах.

Ранее в Шебекине ВСУ нанесли удар по автобусу, погибли четыре женщины и несовершеннолетний мальчик.

