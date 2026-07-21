Регуляторы задумались о возможности поставок топлива сниженного качества для аграриев. Так, Минсельхоз изучает спрос на дизтопливо с содержанием серы, не соответствующим даже «Евро-2», и печного топлива, применяющегося для отопления в паровых котлах и промышленных печах. Стандарт «Евро-2» был актуален в Европе в 1995-1999 годах, в России запрещён с 2013 года. Он допускает содержание до 500 мг серы на килограмм топлива, а также до 5% бензола. Акатьев назвал соответствующее предложение дикостью.

«Это всё не очень хорошее дело, честно говорю. Последние 10-20 лет мы работали на топливе более высокого класса, а теперь будем работать на мазуте. Это нонсенс. Что касается печного топлива, то я даже не слышал, чтобы кто‑то его использовал для тракторов и машин. Топливо качества ниже "Евро‑2" будет вызывать поломки техники. Каждая машина запрограммирована на определённые виды топлива… Это дикость! Сегодня уже наблюдается очень серьёзный перебой с поставкой топлива для сельхозтехники. Обещают ухудшение. Ничего хорошего не будет. Аграрии вряд ли заинтересуются таким топливом — только если те, кто без царя в голове. Лучше уж никак, чем как попало! При этом государственная поддержка есть: выделяются субсидии, льготные кредиты. В этом вопросе всё терпимо», — сказал собеседник НСН.

Ранее основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев заявил НСН, что сельхозпроизводители перестали смотреть на все растущие цены на дизельное топливо, если государство не поможет решить эту проблему, то траты лягут на плечи потребителей

