В SuperJob рассказали, где ждут новичков и сколько им готовы платить
Отдельные сферы экономики особенно активно привлекают молодёжь, сказала НСН Наталья Голованова.
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, в каких отраслях сегодня наиболее востребованы молодые специалисты и почему работодатели делают ставку на начинающих сотрудников.
Среднее зарплатное предложение для начинающих специалистов в России во втором квартале 2026 года составило 101 860 руб. в месяц — на 35% больше, чем годом ранее, следует из исследования «Авито Работы». Сопоставимый рост фиксируют и другие рекрутинговые платформы, пишет РБК. По данным «Работы.ру», студенческие и стажерские вакансии впервые возглавили рейтинг зарплатных предложений в стране — средняя ставка достигла 111,4 тыс. руб. (+37,3% за год). В hh.ru подсчитали, что с 2022 года медианная зарплата для кандидатов без опыта выросла в 1,7 раза — до 67,8 тыс. руб., а максимальные предложения увеличились почти вдвое, до 157 тыс. руб. Голованова отметила, что отдельные сферы экономики особенно активно привлекают молодёжь.
«В первую очередь больше всего молодёжь востребована в ретейле и логистике. Это связано с тем, что начинающим специалистам можно платить меньше, чем опытным профи. Кроме того, в этих сферах молодых сотрудников проще обучать. Так, 63% вакансий в ретейле не требуют опыта работы, в логистике — почти 50%. Если сравнивать с другими сферами, то, например, в промышленности на новичков согласны лишь 10% компаний, в строительстве — 12%. При этом рабочих без опыта или с минимальным опытом готовы брать 38% компаний. В IT, напротив, практически не рассматривают кандидатов без опыта», — сказала собеседница НСН.
По её словам, рынок труда заметно влияет на выбор профессии среди молодёжи.
«Больше всего резюме от соискателей без опыта поступает в сферы IT и промышленности. При этом 75% компаний готовы принимать на работу выпускников вузов и колледжей без опыта. Мы видим, что внимание государства сосредоточено на технических специальностях. Если посмотреть на уровень зарплат, на которые могут претендовать выпускники технических вузов и колледжей в Москве, то окажется, что, например, у программистов предложения значительно выше: минимальная зарплата составляет 120 тысяч рублей. Инженер‑технолог и инженер‑конструктор без опыта могут рассчитывать на 70 тысяч рублей. Мы наблюдаем, как рынок труда влияет на образовательные потоки: выпускники школ при выборе будущей профессии всё чаще отдают предпочтение не IT, а инженерным и врачебным специальностям», — добавила эксперт.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о новой стратегии найма сотрудников — компании возвращают бывших работников с повышением зарплаты на 10 - 30%.
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