Среднее зарплатное предложение для начинающих специалистов в России во втором квартале 2026 года составило 101 860 руб. в месяц — на 35% больше, чем годом ранее, следует из исследования «Авито Работы». Сопоставимый рост фиксируют и другие рекрутинговые платформы, пишет РБК. По данным «Работы.ру», студенческие и стажерские вакансии впервые возглавили рейтинг зарплатных предложений в стране — средняя ставка достигла 111,4 тыс. руб. (+37,3% за год). В hh.ru подсчитали, что с 2022 года медианная зарплата для кандидатов без опыта выросла в 1,7 раза — до 67,8 тыс. руб., а максимальные предложения увеличились почти вдвое, до 157 тыс. руб. Голованова отметила, что отдельные сферы экономики особенно активно привлекают молодёжь.

«В первую очередь больше всего молодёжь востребована в ретейле и логистике. Это связано с тем, что начинающим специалистам можно платить меньше, чем опытным профи. Кроме того, в этих сферах молодых сотрудников проще обучать. Так, 63% вакансий в ретейле не требуют опыта работы, в логистике — почти 50%. Если сравнивать с другими сферами, то, например, в промышленности на новичков согласны лишь 10% компаний, в строительстве — 12%. При этом рабочих без опыта или с минимальным опытом готовы брать 38% компаний. В IT, напротив, практически не рассматривают кандидатов без опыта», — сказала собеседница НСН.