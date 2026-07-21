В России число малых и средних предприятий за десять лет выросло на 10,98%
Число субъектов малого и среднего бизнеса в России выросло на 10,98% за 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
По состоянию на 10 июля было зарегистрировано 6,612 млн субъектов МСП. При этом в 2016 году их количество составляло 5,866 млн.
Как указали в ФНС, в стране насчитывается около 6,3 млн микропредприятий, более 241 тысячи малых, свыше 24 тысяч средних. Число индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2026 года составило около 5 млн (на 6,8% больше за год), компаний - примерно 3 млн (на 2,3% меньше).
Между тем независимый HR-эксперт, глава комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России» Зулия Лоикова в беседе с Ura.ru рассказала, что одна из ключевых задач развития МСП - повышение производительности труда, за счет этого власти стремятся дать бизнесу как можно больше возможностей для снижения себестоимости изготавливаемых товаров.
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