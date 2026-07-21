В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали три человека
Конструкция мусоровоза упала на пассажирский автобус в городе Новоалтайске в Алтайском крае, пострадали три человека. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщила агентству помощник прокурора края Мария Антошкина, на улице Деповской произошло ДТП с участием пассажирского ПАЗ, следовавшего по маршруту номер 5, и мусоровоза. После инцидента несколько человек обратились помощью к медикам. По данным правоохранителей, пострадали трое, в том числе подросток.
В свою очередь, региональное управление МВД уточнило, что автобус находился на стоянке, на него рухнула «лапа» для погрузки контейнеров, которая отвалилась от проезжавшего мимо мусоровоза. Конструкция повредила корпус транспортного средства.
Ранее в Мурманской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся, были госпитализированы 14 человек, включая ребенка, пишет Ura.ru.
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