В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали три человека

Конструкция мусоровоза упала на пассажирский автобус в городе Новоалтайске в Алтайском крае, пострадали три человека. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщила агентству помощник прокурора края Мария Антошкина, на улице Деповской произошло ДТП с участием пассажирского ПАЗ, следовавшего по маршруту номер 5, и мусоровоза. После инцидента несколько человек обратились помощью к медикам. По данным правоохранителей, пострадали трое, в том числе подросток.

В свою очередь, региональное управление МВД уточнило, что автобус находился на стоянке, на него рухнула «лапа» для погрузки контейнеров, которая отвалилась от проезжавшего мимо мусоровоза. Конструкция повредила корпус транспортного средства.

Ранее в Мурманской области пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся, были госпитализированы 14 человек, включая ребенка, пишет Ura.ru.

