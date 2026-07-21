Суд арестовал выгуливавшего козу на Красной площади мужчину

Столичный Тверской суд арестовал на пять суток жителя Москвы, который выражался нецензурными словами и выгуливал домашнее животное на Красной площади. Об этом рассказали в Мосгорсуде, передает РИА Новости.

Суд установил, что житель столицы Магомед Магомедов вечером 18 июля выгуливал козу на Красной площади рядом с мавзолеем и нецензурно выражался. Мужчина не реагировал на замечания работников правоохранительных органов, грубо отказывался прекратить противоправные действия, сопротивлялся при задержании и доставлении в отдел полиции. Известно что на него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

В суде Магомедов не признал вину, по его словам, он хотел сфотографироваться и уйти. Суд признал мужчину виновным в правонарушении и назначил ему пять суток административного ареста.

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