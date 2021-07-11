В Крыму создадут дополнительные койки на фоне роста заболеваемости COVID-19
Около 200 новых коек для больных COVID-19 создадут в Крыму из-за всплеска заболеваемости, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Антона Лясковского.
«С понедельника порядка 200-230 коек открываем в Бахчисарае», - пояснил глава крымского ведомства.
Дополнительные койки появятся в центральной районной больнице. Таким образом, общий коечный фонд составляет 3 010 мест.
Ранее 11 июля в Крыму зафиксирован максимальный прирост заболевших COVID-19 с начала пандемии. Суточный показатель составил 368 человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
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