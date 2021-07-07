В Крыму кафе, работающим после 23-х часов, пригрозили отключать свет и воду
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кафе и ресторанам, которые вопреки запрету работают после 23.00, будут отключать электроэнергию и воду.
В связи с угрозой распространений коронавирусной инфекции предприятиям общепита в республике разрешено работать только в дневное время, посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 заведения могут работать на доставку и обслуживание на вынос. Также в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, передает РИА Новости.
По словам Аксенова, администрациям будут направлены поручения не продлевать договоры аренды, отключать свет и воду тем предприятиям, которые нарушают распоряжение главы региона. Аксенов отметил, что «меры жесткие, непопулярные, но другого выхода нет». В противном случае, по его словам, система здравоохранения региона не выдержит.
С начала пандемии в Крыму зафиксировано свыше 50 тысяч заболевших, выздоровевших — более 44 тысяч, умерших – более 1,5 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Сергей Зверев будет баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые»
- Российские Су-30 сопроводили самолёт ВМС США над Чёрным морем
- В Крыму кафе, работающим после 23-х часов, пригрозили отключать свет и воду
- Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
- Два человека были ранены в результате стрельбы в Киеве
- Суд не стал закрывать дело блогера Била, несмотря на компенсацию и примирение сторон
- Москвичей предупредили о жаре на выходных
- ФСБ ликвидировала террористические ячейки в Челябинске, Пензе и Уфе
- СМИ: В Киеве произошла стрельба
- Власти Сочи вновь открыли пляжи для туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru