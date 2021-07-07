В Крыму кафе, работающим после 23-х часов, пригрозили отключать свет и воду

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кафе и ресторанам, которые вопреки запрету работают после 23.00, будут отключать электроэнергию и воду.

В связи с угрозой распространений коронавирусной инфекции предприятиям общепита в республике разрешено работать только в дневное время, посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 заведения могут работать на доставку и обслуживание на вынос. Также в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, передает РИА Новости.

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По словам Аксенова, администрациям будут направлены поручения не продлевать договоры аренды, отключать свет и воду тем предприятиям, которые нарушают распоряжение главы региона. Аксенов отметил, что «меры жесткие, непопулярные, но другого выхода нет». В противном случае, по его словам, система здравоохранения региона не выдержит.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано свыше 50 тысяч заболевших, выздоровевших — более 44 тысяч, умерших – более 1,5 тысяч человек.

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ФОТО: tripadvisor.ru
ТЕГИ:КафеКрым
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