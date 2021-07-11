В Крыму установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом
В Крыму за прошедшие сутки выявили 368 новых фактов коронавируса, сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», - отметил Аксенов.
За минувшие сутки на полуострове выздоровели 153 человека.
Аксенов также напомнил о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах и призвал максимально ограничить социальные контакты. Глава Крыма также рекомендовал соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее стало известно, что в конце июня в Крыму были обнаружены индийский и британский штаммы коронавируса.
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