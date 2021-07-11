В Крыму установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

«За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы», - отметил Аксенов.

За минувшие сутки на полуострове выздоровели 153 человека.

Аксенов также напомнил о необходимости соблюдать масочный режим в общественных местах и призвал максимально ограничить социальные контакты. Глава Крыма также рекомендовал соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее стало известно, что в конце июня в Крыму были обнаружены индийский и британский штаммы коронавируса.

