В Крыму с 17 января возобновят проверку QR-кодов в общественных местах
Власти Крыма с 17 января возвращаются к системе QR-кодов, которые вновь потребуются гражданам для посещения общественных мест. Соответствующие изменения были внесены в указ главы республики, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому в регионе временно приостанавливается требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест.
Власти Калужской области планировали ввести систему QR-кодов с 15 января, но данная мера была отложена на неопределенный срок.
При это в регионе продлили до 28 февраля ограничение на работу общепита и развлекательных заведений в ночные часы (с 23:00 до 6:00).
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