В Крыму с 17 января возобновят проверку QR-кодов в общественных местах

Власти Крыма с 17 января возвращаются к системе QR-кодов, которые вновь потребуются гражданам для посещения общественных мест. Соответствующие изменения были внесены в указ главы республики, передает ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому в регионе временно приостанавливается требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест.