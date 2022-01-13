В Калужской области отложили введение QR-кодов

Введение требования о наличии QR-кода при посещении общественных мест в Калужской области отложено на неопределенный срок. Об этом говорится в измененном постановлении губернатора региона Владислава Шапши о режиме повышенной готовности.

Источник: Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля

Ранее власти Калужской области планировали ввести систему QR-кодов с 15 января.

«В абзаце первом пункта 7.13 постановления слова "с 15 января 2022 года" заменить словами "с даты, установленной отдельным постановлением правительства Калужской области"», — говорится в документе.

Кроме того, в регионе продлили до 28 февраля ограничение на работу общепита и развлекательных заведений в ночные часы (с 23:00 до 6:00).

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Калужская ОбластьQR-кодКоронавирус
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