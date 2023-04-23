В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков, сообщает главное управление МЧС РФ по Крыму.
«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов», - отмечается в официальном сообщении.
Ранеево Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 российских регионах могут нарушиться из-за сильных осадков и ветра, в том числе в Крыму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru