В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков, сообщает главное управление МЧС РФ по Крыму.

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«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов», - отмечается в официальном сообщении.

Ранеево Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 российских регионах могут нарушиться из-за сильных осадков и ветра, в том числе в Крыму.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПогодаЗаморозкиКрым

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