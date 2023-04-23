В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов», - отмечается в официальном сообщении.

Ранеево Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили, что энергоснабжение и транспортное сообщение в 11 российских регионах могут нарушиться из-за сильных осадков и ветра, в том числе в Крыму.

