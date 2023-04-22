ВНИИ ГОЧС: Ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение 11 регионов России

Специалисты прогнозируют, что на текущей неделе в Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Республике Алтай из-за порывов ветра до 30 м/с и выпадения до 40 мм осадков возможно ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов.

Сложные погодные условия также ожидаются в Мурманской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Краснодарском крае, в Крыму и Адыгее.

