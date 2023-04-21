Тепло и без осадков: Метеоролог рассказал о погоде на предстоящие выходные

На юге европейской части в субботу ожидаются дожди, однако уже к концу выходных осадки прекратятся, сказал НСН Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире НСН рассказал, какая погода ожидает москвичей и жителей Подмосковья в предстоящие выходные.

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«В столичном регионе в ближайшие субботу и воскресенье погода существенно не изменится, разве что станет теплее на один-два градуса. Осадков при переменной области ждать не стоит, а умеренный северный ветер не принесет холода. Под утро столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днем — +18…+20 градусов», — сказал Шувалов.

Также собеседник НСН рассказал о погоде на территории европейской части России.

«К югу от Москвы, до Тулы включительно, скорее всего, обойдется без осадков, а вот в более южных регионах (в Воронежской, Тамбовской, Волгоградской областях, на Кубани) в субботу вероятны дожди. Однако уже к воскресенью осадки здесь прекратятся и уйдут на восток, к югу Урала, а столбики термометров поползут вверх. Ожидается хорошая, спокойная антициклональная погода. На северо-западе европейской части России (в Пскове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге), а также в Ярославле и Костроме осадков не ожидается. В северных регионах европейской части России (кроме Крайнего Севера, где ожидаются осадки в виде мокрого снега и порывистого ветра), столбики термометров поднимутся до отметки +10…+15 градусов», — подытожил он.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что так называемый разгар весны наступит в Москве примерно с 6 мая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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