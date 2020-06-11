В Крыму детские сады заработают в штатном режиме с 15 июня
Детские сады в Крыму возобновят работу в обычном режиме с 15 июня в рамках смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает «КИА».
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Отмечается, что учреждения будут обязаны соблюдать усиленные меры по санитарной безопасности.
Накануне сообщалось, что этим летом появятся новые железнодорожные маршруты в Крым из нескольких городов России. Поезда начнут курсировать из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в Симферополь и Евпаторию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru