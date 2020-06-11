В Крыму детские сады заработают в штатном режиме с 15 июня

Детские сады в Крыму возобновят работу в обычном режиме с 15 июня в рамках смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает «КИА».

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Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Отмечается, что учреждения будут обязаны соблюдать усиленные меры по санитарной безопасности.

Накануне сообщалось, что этим летом появятся новые железнодорожные маршруты в Крым из нескольких городов России. Поезда начнут курсировать из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в Симферополь и Евпаторию.

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ФОТО: pixabay.com
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