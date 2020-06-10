В Крыму появятся новые железнодорожные маршруты

Глава министерства Евгений Дитрих отметил, что полуостров стал нуждаться в усилении существующих транспортных маршрутов после объявления о начале туристического сезона с 1 июля. По словам министра, спрос на жд-билеты значительно возрос. Поезда начнут курсировать из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в Симферополь и Евпаторию не реже, чем раз в неделю, их цель - пройти через множество крупных городов РФ.

Купить билет на новый маршрут можно будет начиная с четверга 11 июня. Полноценное железнодорожное сообщение с полуостровом появилось в прошлом году, ему способствовало завершение строительства моста через Керченский пролив.



