В Крыму появятся новые железнодорожные маршруты

Новые железнодорожные маршруты в Крым из нескольких городов России появятся этим летом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Климкин призвал Зеленского снять розовые очки и отобрать Крым

Глава министерства Евгений Дитрих отметил, что полуостров стал нуждаться в усилении существующих транспортных маршрутов после объявления о начале туристического сезона с 1 июля. По словам министра, спрос на жд-билеты значительно возрос. Поезда начнут курсировать из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в Симферополь и Евпаторию не реже, чем раз в неделю, их цель - пройти через множество крупных городов РФ.

Купить билет на новый маршрут можно будет начиная с четверга 11 июня. Полноценное железнодорожное сообщение с полуостровом появилось в прошлом году, ему способствовало завершение строительства моста через Керченский пролив.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Внутренний ТуризмРЖДКрымский Мост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры