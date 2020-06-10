Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год

«Послы согласились продлить санкции на год - до 23 июня 2021 года», - сообщил источник ТАСС в Совете Евросоюза.



Санкции ЕС против Крыма подразумевает запрет на приобретение товаров, произведенных на полуострове, а также запрет для граждан и компаний инвестировать в предприятия. Ограничения распространяются и на туристические услуги.



Также под запрет попал экспорт в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях телекоммуникаций, энергетики и транспорта.

