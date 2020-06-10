Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год
Постпреды 27 государств-членов Евросоюза согласовали продление санкций против Крыма и Севастополя еще на один год. Решение принято в рамках непризнания вхождения полуострова в состав России.
«Послы согласились продлить санкции на год - до 23 июня 2021 года», - сообщил источник ТАСС в Совете Евросоюза.
Санкции ЕС против Крыма подразумевает запрет на приобретение товаров, произведенных на полуострове, а также запрет для граждан и компаний инвестировать в предприятия. Ограничения распространяются и на туристические услуги.
Также под запрет попал экспорт в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях телекоммуникаций, энергетики и транспорта.
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