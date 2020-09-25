В Кремле заявили, что не планируют введения карантина

По его словам, сейчас речи об этом не идет, однако ситуация говорит о том, что граждане должны вести себя более аккуратно.

Песков отметил, что «мобилизация системы здравоохранения» сейчас позволяет больше контролировать ситуацию с коронавирусом, чем в начале пандемии. Пресс-секретарь отметил, что речь идет как о Москве, так и о регионах, пишет «Свободная пресса».

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице значительно увеличилось число заразившихся коронавирусом. Он объявил о введении ограничительных мер в городе с понедельника, 28 сентября.

