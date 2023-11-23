В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Максудова

Накануне Максудов получил ранение из-за удара ВСУ по группе российских журналистов в Запорожье, напоминает Ura.ru. Журналиста доставили в медучреждение. Однако утром 23 ноября Максудов умер от полученных ранений.

Песков назвал случившееся большой трагедией.

«Мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров... это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята», — указал пресс-секретарь.

По словам Пескова, журналистам, которые продолжают работать на фронте, нужно учитывать, что они являются «прямой целью» для украинской армии, и быть осторожными.

