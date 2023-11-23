Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России 24» Максудов

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который пострадал при атаке ВСУ на группу российских журналистов, скончался. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live».

Корреспондент «России-24» пострадал при атаке беспилотника ВСУ на журналистов

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по сотрудникам СМИ, готовившим материал об обстрелах населенных пунктов Запорожской области, напоминает Ura.ru. Максудов получил осколочные ранения, его оперативно эвакуировали в медучреждение.

«Скончался наш коллега, по дороге в Джанкой в 6 утра Борис Максудов скончался от полученных ранений», — сообщил Соловьев.

О смерти журналиста также заявил военный корреспондент Александр Коц.

Борис Максудов работал в зоне специальной военной операции с первых дней и неоднократно фиксировал военные преступления Киева в Донецке, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: страница Бориса Максудова во "ВКонтакте"
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