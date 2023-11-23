Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России 24» Максудов

Норвегия допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт Стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросла на 6% и 4% Володин: Спрос на русский и китайский языки будет расти, на другие — снижаться Ассоциация туроператоров считает, что спрос на Индонезию вырастет у россиян с запуском прямых авиарейсов