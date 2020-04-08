В Кремле прокомментировали сокращение нерабочих дней

«Пока точка зрения, которая вчера доминировала, что единственно правильное решение — режим самоизоляции, необходимый, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса. Как и когда выходить — это будет зависеть от ситуации», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что оценить принятые ограничения можно будет на следующей неделе, сообщает РИА ФАН.

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев накануне заявил, что «ограничение контактов - важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов». Когда же Владимир Путин задал ему прямой вопрос, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России, его собеседник ответил, что к этому вопросу можно будет вернуться тоже через неделю, «когда пройдет инкубационный период после разобщения».



