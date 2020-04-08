В Кремле прокомментировали сокращение нерабочих дней
Решение о сокращении количества нерабочих дней в России пока не принималось. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. Об это рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что во вторник президент Владимир Путин поднял этот вопрос для того, чтобы понять мнение по этому поводу медиков, пишут «Известия».
«Пока точка зрения, которая вчера доминировала, что единственно правильное решение — режим самоизоляции, необходимый, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса. Как и когда выходить — это будет зависеть от ситуации», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также сообщил, что оценить принятые ограничения можно будет на следующей неделе, сообщает РИА ФАН.
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев накануне заявил, что «ограничение контактов - важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов». Когда же Владимир Путин задал ему прямой вопрос, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России, его собеседник ответил, что к этому вопросу можно будет вернуться тоже через неделю, «когда пройдет инкубационный период после разобщения».
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