А не пора ли поработать? Вирусологи перенесли ответ на неделю

Совещание со специалистами по вопросам развития ситуации с коронавирусом Владимир Путин провел, как и полагается в условиях режима самоизоляции, в формате видеоконференции. Главный вопрос, который был задан участникам совещания, касался сроков действия, а, вернее даже, возможности сокращения сроков действия этого самого режима самоизоляции, который сначала всю страну изрядно повеселил, потом испугал, а потом, судя по всему, утомил. Это – про реакцию физических лиц. Реакция же лиц юридических – участников экономической деятельности в контексте практически полной остановки этой деятельности в целом ряде сфер подлежит долгому и сложному переводу на литературный язык.

Изначально из-за вспышки COVID-19 президент объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля. А затем на фоне значительного роста числа заболевших коронавирусом неделя превратилась в месяц – решением главы государства режим всеобщей самоизоляции в стране был продлен до 30 апреля. При этом он допустил возможность сокращения этого периода: «если обстановка позволит», - уточнил тогда глава государства. И вот теперь Владимир Путин решил выяснить, когда же «обстановка позволит». Экспертам – участникам видеоконференции был задан вопрос о возможности сократить количество нерабочих дней в стране: в условиях, когда «все в стране стали вирусологами», важно услышать мнение «истинных специалистов», - заметил Путин, добавив, что «главное – это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», - сказал президент.

Ответ был обтекаемым, но в некотором смысле обнадеживающим, несмотря на то, что динамика распространения болезни далека от того, чтобы считаться оптимистичной: суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек, составив 1154 новых случая. Общее число инфицированных - 7497 в 81 регионе России. Больше всего новых эпизодов в Москве - 697. Промежуточный вердикт президент услышал такой: ограничительные меры с учетом инкубационного периода дадут результат примерно через неделю, - заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев. По его словам, «ограничение контактов - важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцессов». Когда же Владимир Путин задал ему прямой вопрос, можно ли сократить длительность нерабочих дней в России, его собеседник ответил, что к этому вопросу можно будет вернуться тоже через неделю, «когда пройдет инкубационный период после разобщения».

Пока же – продолжаем сидеть дома. Осталось, возможно, уже не так долго…

