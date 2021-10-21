В Кремле ответили на вопрос о дате проведения пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ориентируемся на декабрь», — сказал РИА Новости официальный представитель Кремля.
Напомним, встреча главы государства с представителями СМИ журналистами проходит ежегодно, начиная с 2001 года. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра.
В декабре 2020-го из-за ситуации с COVID-19 формат мероприятия был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом РФ в резиденции в Ново-Огарево, часть — общалась с главой государства по видеосвязи, напоминает Ura.ru.
А ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «невероятной слабостью» отказ американского президента Джо Байдена от проведения совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве. «Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», — заявил Помпео. Вместе с тем, он выразил уверенность, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии».
Не слабостью, но напряженностью отношений и большой вероятностью отсутствия договоренностей после саммита Путин-Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко.
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