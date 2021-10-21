В Кремле ответили на вопрос о дате проведения пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина планируется на декабрь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ориентируемся на декабрь», — сказал РИА Новости официальный представитель Кремля.

Напомним, встреча главы государства с представителями СМИ журналистами проходит ежегодно, начиная с 2001 года. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра.

В декабре 2020-го из-за ситуации с COVID-19 формат мероприятия был изменен: часть журналистов находилась вместе с президентом РФ в резиденции в Ново-Огарево, часть — общалась с главой государства по видеосвязи, напоминает Ura.ru.