Песков считает заявления Путина пророческими

«Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями. Он же никого не пугал: будь то сферы разоружения, сферы безопасности, изменения климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы», — заявил Песков.

По мнению Пескова, другие политики могут не прислушиваться к Путину, но то, что он говорит, сбывается. Пресс-секретарь президента убежден, что глава России умеет предугадывать будущие события.

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года, Владимир Путин коснулся темы однополярности современного мироустройства. Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Запад вводит санкции против России именно из-за этого во многом пророческого выступления главы государства.

