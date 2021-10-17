Песков считает заявления Путина пророческими
Заявления, которые делает президент России Владимир Путин, иногда бывают пророческими. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
«Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями. Он же никого не пугал: будь то сферы разоружения, сферы безопасности, изменения климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы», — заявил Песков.
По мнению Пескова, другие политики могут не прислушиваться к Путину, но то, что он говорит, сбывается. Пресс-секретарь президента убежден, что глава России умеет предугадывать будущие события.
Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года, Владимир Путин коснулся темы однополярности современного мироустройства. Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Запад вводит санкции против России именно из-за этого во многом пророческого выступления главы государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
- Адвокат Саакашвили надеется на освобождение подзащитного
- Песков считает заявления Путина пророческими
- Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
- Командир МКС рассказал подробности пребывания в космосе Пересильд и Шипенко
- QR-коды введут в Красноярском крае
- Умер экс-сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов
- Российские школьники получили «золото» и «серебро» на Международной олимпиаде по математике
- Патриарх Кирилл освятил храм в Орле
- «Могут крокодилам скормить». Сатановский предупредил Поклонскую об опасности в Кабо-Верде
- Посольство РФ подтвердило гибель четырех соотечественников в Албании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru