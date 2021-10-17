Песков считает заявления Путина пророческими

Заявления, которые делает президент России Владимир Путин, иногда бывают пророческими. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».

Рар: Статья Путина может стать последним посланием Европе

«Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями. Он же никого не пугал: будь то сферы разоружения, сферы безопасности, изменения климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы», — заявил Песков.

По мнению Пескова, другие политики могут не прислушиваться к Путину, но то, что он говорит, сбывается. Пресс-секретарь президента убежден, что глава России умеет предугадывать будущие события.

Напомним, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в феврале 2007 года, Владимир Путин коснулся темы однополярности современного мироустройства. Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что Запад вводит санкции против России именно из-за этого во многом пророческого выступления главы государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаПесковДмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры