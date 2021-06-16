«Невероятная слабость». Помпео раскритиковал Байдена за отказ от пресс-конференции с Путиным

Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал слабостью решение президента этой страны Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве.

«Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», - цитирует Помпео ТАСС.

При этом экс-госсекретарь в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии».

Помпео также сообщал, что готов принять участие в дебатах с президентом России в любое время и в любом месте.

Ранее стало известно, что Джо Байден решил пообщаться с журналистами отдельно от Владимира Путина после их встречи в Женеве, которая состоится 16 июня.