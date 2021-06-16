«Невероятная слабость». Помпео раскритиковал Байдена за отказ от пресс-конференции с Путиным
Бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал слабостью решение президента этой страны Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским коллегой Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве.
«Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», - цитирует Помпео ТАСС.
При этом экс-госсекретарь в эфире телеканала Fox News выразил уверенность, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии».
Помпео также сообщал, что готов принять участие в дебатах с президентом России в любое время и в любом месте.
Ранее стало известно, что Джо Байден решил пообщаться с журналистами отдельно от Владимира Путина после их встречи в Женеве, которая состоится 16 июня.
По данным New York Times, Белый дом отказался от совместной пресс-конференции из-за неудачного выступления экс-президента США Дональда Трампа на фоне Путина на полях саммита стран G7.
Саммит Путина и Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве. Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы. Переговоры начнутся в 13:15 по местному времени в узком составе, а в 14:30 перейдут в расширенный формат. Встреча рассчитана почти на пять часов, после саммита Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции.
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