В Кремле ответили на призывы закрыть «Википедию»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в «Википедии» много ошибок и искажений, но призвал сначала создать ее аналог. Так он прокомментировал призывы закрыть платформу.

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Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за закрытие интернет-энциклопедии «Википедия». При этом он также отметил, что необходимо предварительно разработать ее альтернативу, причем сделать это нужно как можно быстрее.

До этого замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил запретить школам в России принимать работы учащихся, содержащие ссылки на «Википедию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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