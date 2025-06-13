Кремль осудил эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию», - рассказал представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, президент Владимир Путин получает информацию о ситуации в режиме реального времени. Российский МИД по поручению главы государства вскоре выпустит заявление по обострению между Израилем и Ираном.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность из-за израильских ударов по территории Ирана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранИзраильДмитрий Песков

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