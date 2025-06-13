На Земле внезапно началась магнитная буря
Магнитная буря, не спрогнозированная ранее, началась на Земле, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным экспертов, буря началась накануне в 23:00 мск. Событие достигло уровня G2.3 - выше среднего, это превышает порог, с которого наблюдается влияние на энергетические системы и радиоволны. Причины магнитной бури пока неясны.
«Средства измерения показывали в последние часы заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре. В то же время скорость плазмы (главный индикатор прихода... выбросов массы или потока вещества из корональной дыры) не повышена. В геомагнитном прогнозе событие также отсутствовало», - указано в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Продолжительность и возможная сила бури пока не прогнозируются. Однако специалисты отмечают, что Земля преждевременно входит в двух-трехдневный период «сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов».
Ранее Лаборатория солнечной астрономии прогнозировала сильную магнитную бурю на планете 15 июня, напоминает 360.ru.
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