Начальник Генштаба проверил выполнение задач группировкой «Запад» в зоне СВО
Глава Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны.
«Генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции», - указали в ведомстве.
Глава Генштаба заслушал доклады должностных лиц группировки, в том числе командующего Сергея Кузовлева, об обстановке в зоне ответственности формирования. Герасимов отметил успехи военных в выполнении необходимых задач, дал указания по дальнейшим действиям и вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам.
Ранее Валерий Герасимов выступил с докладом на совещании президента Владимира Путина в преддверии переговоров с Украиной в Стамбуле, напоминает RT.
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