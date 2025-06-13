Начальник Генштаба проверил выполнение задач группировкой «Запад» в зоне СВО

Глава Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны.

«Генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции», - указали в ведомстве.

Глава Генштаба заслушал доклады должностных лиц группировки, в том числе командующего Сергея Кузовлева, об обстановке в зоне ответственности формирования. Герасимов отметил успехи военных в выполнении необходимых задач, дал указания по дальнейшим действиям и вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам.

Ранее Валерий Герасимов выступил с докладом на совещании президента Владимира Путина в преддверии переговоров с Украиной в Стамбуле, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияГенштаб ВС РФ

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