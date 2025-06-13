В Иране возложили ответственность за удары Израиля на США
США ответственны за удары Израиля по объектам в Иране, заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи. Об этом сообщает агентство Fars.
Как отметил глава МИД, агрессия сионистского режима в отношении Ирана не могла произойти без координации и одобрения со стороны Вашингтона.
«Поэтому американское правительство как главный сторонник этого режима также несет ответственность за опасные последствия этих действий», - указал Арагчи.
Ранее президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал о готовящейся атаке Израиля на Иран, она не стала сюрпризом. Кроме того, политик отметил, что Штаты готовы защитить себя и Израиль при попытках Ирана ответить на удары, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru