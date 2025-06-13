НАТО не считает, что мир приблизился к ядерной войне из-за удара Израиля по Ирану
13 июня 202510:55
НАТО не считает, что в результате удара Израиля по Ирану планета приблизилась к ядерному конфликту. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции в Стокгольме.
«Нет, нет, мы не там», - указал генсек, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Рютте, все страны Североатлантического альянса работают над деэскалацией.
Ранее генсек блока назвал атаку Израиля по иранской территории «односторонней акцией» Тель-Авива и призвал союзников способствовать снижению напряженности, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru