Мантуров: Россия планирует доставить на Луну АЭС малой мощности
Россия намерена доставить атомную энергетическую станцию малой мощности на Луну. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
Как отметил зампред правительства, сначала следует отработать все технологии на спутнике Земли и затем двигаться к другим планетам.
«При отработке технологий на Луне, в частности, с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идет о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности», - отметил Мантуров.
По его словам, АЭС будет вырабатывать электроэнергию для обеспечения жизнедеятельности лунной станции и отработки технологий, которые впоследствии будут применяться для освоения дальнего космоса.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация развернет на Луне первую ядерную электростанцию, напоминает RT.
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