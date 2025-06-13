Мантуров: Россия планирует доставить на Луну АЭС малой мощности

Россия намерена доставить атомную энергетическую станцию малой мощности на Луну. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Как отметил зампред правительства, сначала следует отработать все технологии на спутнике Земли и затем двигаться к другим планетам.

«При отработке технологий на Луне, в частности, с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идет о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности», - отметил Мантуров.

По его словам, АЭС будет вырабатывать электроэнергию для обеспечения жизнедеятельности лунной станции и отработки технологий, которые впоследствии будут применяться для освоения дальнего космоса.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация развернет на Луне первую ядерную электростанцию, напоминает RT.

