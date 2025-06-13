СМИ: Госдеп создал группу по эвакуации граждан США с Ближнего Востока
Государственный департамент США сформировал группу для возможной эвакуации американских граждан с Ближнего Востока. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Госдепартамент создал рабочую группу... которая сосредоточится на потенциальной эвакуации американских граждан из региона», - отмечает СМИ.
Американские власти принимают меры на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном. Ранее израильская армия ударила по иранской территории, атаковав военные и ядерные объекты. Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о готовящейся атаке. По словам политика, США готовы защитить себя и Израиль, если Иран решит ответить на удары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru